Решите уравнение а)3(х-2)=х+2. б)2(х-3)=7(2+х). в)5(1-х)=2(х-8). г)11(5-2х)=3(х+7)
Математика
Решите уравнение а)3(х-2)=х+2. б)2(х-3)=7(2+х). в)5(1-х)=2(х-8). г)11(5-2х)=3(х+7)
Ответ(ы):
Гость:
А)3(х-2)=х+2 3х-6=х+2 3х-х=2+6 2х=8 х=8:2 х=4 проверка 3(4-2)=4+2 3*2=6 6=6 б)2(х-3)=7(2+х) 2х-6=14+7х 2х-7х=14+6 -5х=20 -х=20:5 х=-4 проверка 2(-4-3)=7(2+(-4)) -8-6=14-28 -14=-14 в)5(1-х)=2(х-8) 5-х=2х-16 2х+х=5+16 3х=21 х=21:3 х=7 проверка 5(1-х)=2(х-8) 5-5х=2х-16 2х+5х=5+16 7х=21 х=21:7 х=3 проверка 5(1-3)=2(3-8) 5-15=6-16 -10=-10 г)11(5-2х)=3(х+7) 55-22х=3х+21 3х+22х=55-21 25х=34 х=34:25 х=1,36 проверка 11(5-2*1,36)=3(1,36+7) 11(5-2,72)=3*8,36 55-29,92=25,08 25,08=25,08
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