из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.

Математика
из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 из 2кг  муки      - 3 кг хлеба  из 100 кг муки  -   х кг хлеба  х = ( 100 х 3 ) : 2  =150 кг  хлеба или 1 ц 50 кг хлеба    из 2 кг муки  -  3 кг хлеба  из 1000 кг муки  - х кг хлеба  х = (1000 х 3 ) :2 = 1500 кг хлеба или 15 ц хлеба
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