из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.

Математика

из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.

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