из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.
Математика
из двух кг муки выходит 3кг печенного хлеба. сколько хлеба выйдет из 1 ц муки . из 1 т муки.
Ответ(ы):
Гость:
из 2кг муки - 3 кг хлеба из 100 кг муки - х кг хлеба х = ( 100 х 3 ) : 2 =150 кг хлеба или 1 ц 50 кг хлеба из 2 кг муки - 3 кг хлеба из 1000 кг муки - х кг хлеба х = (1000 х 3 ) :2 = 1500 кг хлеба или 15 ц хлеба
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