Помогите решить уровнение 10с-4=8с+18 4класс
Математика
Помогите решить уровнение 10с-4=8с+18 4класс
Ответ(ы):
Гость:
10c-8c=18+4 2c=22 c=11
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