Можно ли измерить растояние между землей и луной с помошью звуковой иои ультразвуковой волны?ответ обоснуйте.
Физика
Можно ли измерить растояние между землей и луной с помошью звуковой иои ультразвуковой волны?ответ обоснуйте.
Ответ(ы):
Гость:
Наверно нет )))((,, х
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