Можно ли измерить растояние между землей и луной с помошью звуковой иои ультразвуковой волны?ответ обоснуйте.

Физика

Можно ли измерить растояние между землей и луной с помошью звуковой иои ультразвуковой волны?ответ обоснуйте.

Автор: Гость