Рюкзак с вещями весит 9 кг.Две третьих от этой массы состовляет вес продуктовлежащих в нём Хватит ли нам этих продуктов если для путешесия их нужно не менее пяти килограммов решение задачи

Математика

Рюкзак с вещями весит 9 кг.Две третьих от этой массы состовляет вес продуктовлежащих в нём Хватит ли нам этих продуктов если для путешесия их нужно не менее пяти килограммов решение задачи

Автор: Гость