Рюкзак с вещями весит 9 кг.Две третьих от этой массы состовляет вес продуктовлежащих в нём Хватит ли нам этих продуктов если для путешесия их нужно не менее пяти килограммов решение задачи

Математика
Рюкзак с вещями весит 9 кг.Две третьих от этой массы состовляет вес продуктовлежащих в нём Хватит ли нам этих продуктов если для путешесия их нужно не менее пяти килограммов решение задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)9/3=3(кг)-1 часть 2)1*2=2(кг)-масса  продуктов лежащих в нем  5>2 Ответ: для путешествия нам не хватит продуктов ,так как их масса 2 килограмма.  Удачи ! =)
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