Какие ГОСУДАРСТВА участвовали в ВОВ 1941-1945?

История
Какие ГОСУДАРСТВА участвовали в ВОВ 1941-1945?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я точно не знаю. Но кажется 15 страна. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикситан,Польша, Непал,США, Великобритания, Албания, только этих знаю )
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