Почему Мусоргский увидев картину Репина "Протодиакон" воскликнул да это же мой Ва??лаамище
Музыка
Почему Мусоргский увидев картину Репина "Протодиакон" воскликнул да это же мой Ва??лаамище
Ответ(ы):
Гость:
Видать картина напомнила ему одного из героев оперы "Борис годунов " ( это его опера) Варлаам - беглый монах и к тому же пьяница. надеюсь сюжет тебе знаком и пояснения не нужны.
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