Описание текста красавицы и чудовище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Как-то раз морозной зимней ночью в замок к принцу пришла безобразная старуха и попросила его немного погреться, в руках у нее была одна роза, которую она могла отдать принцу, в знак своей благодарности. Но принц был безжалостным и низким человеком, он прогнал ее. Старуха напомнила, что настоящая красота находится в глубине души и она незаметна. Принц все равно не проявляет к ней благосклонность, и старуха перевоплощается в свой настоящий облик, становясь всесильной волшебнице. В наказание за бесчеловечность принца, она заколдовала его вместе с его слугами в замке, превратив в его чудовище, а их в предметы мебели, свечи, чайные чашки и прочие материальные предметы. Весь замок становится ужасным: ангелы превращаются в горгульи. Это проклятие будет продолжаться, пока чудовище не узнает, что такое любовь, и кто-либо не влюбится в него. При всем том это обязано произойти до того как, последний лепесток чудесной розочки завянет и осыплется, не то он останется чудовищем навечно. Позади уже немало лет, чудовище находится в отчаянии, и всякий раз мгновенно становится свирепым, когда задается вопросом о том, у кого же получится полюбить гадкого монстра. "Красавицей" кличут девчонку по имени Бель, живущую со своим папой Морисом в небольшой французской деревеньке. Морис популярен личными оригинальными изобретениями. Жители городка замечают красоту Бель, но находят её необычной из-за её влечения к книгам. Как думали в то время, все женщины обязаны быть немножко глупыми. Как сказал Гастон, один из обитателей деревеньки, "Это неестественно, если женщина любит читать. Вскоре у неё появятся мысли, и она станет размышлять". Её краса притянула интерес здешнего охотника и богатыря Гастона, но Красавица думает, что он грубый и заносчивый, и презирает