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Суфикс в слове голубизна
Русский язык
Суфикс в слове голубизна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здесь суффикс изн голуб это корень а это окончание а суффикс изн
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