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Реши уравнение 21+x=18+9+8
Математика
Реши уравнение 21+x=18+9+8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21+x= 18+9+8 21+x=35 x=35-21 x=14
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