Сочинение на тему: отец и сыновья

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Сочинение на тему отец и сыновь. Отец и сын очень близкий друг другу а члена семьи Сын очень любит отца в семье У отца и сына очень Хороший отношение Отец и сын ходит по выходным запарке в кино или в город Я очень люблю своего отца мне очень понравилось писать сочинение на тему отец и сын.