Глагол тресну какого спряжения
Русский язык
Глагол тресну какого спряжения
Ответ(ы):
Гость:
Тресну - 3 лицо, мн.ч = они трещат) Окончание: Ат, Ят - 2 спряжение) Вообщем этот глагол второго спряжения)))
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