Решите пожалуйста задачу. Когда из бочки утром взяли 12 ведер воды и 19 вёдер вечеро??, в ней осталось 3 ведра воды. Сколько вёдер воды было в бочке?

Математика

Решите пожалуйста задачу. Когда из бочки утром взяли 12 ведер воды и 19 вёдер вечеро??, в ней осталось 3 ведра воды. Сколько вёдер воды было в бочке?

Автор: Гость