Решите пожалуйста задачу. Когда из бочки утром взяли 12 ведер воды и 19 вёдер вечеро??, в ней осталось 3 ведра воды. Сколько вёдер воды было в бочке?
Математика
Решите пожалуйста задачу. Когда из бочки утром взяли 12 ведер воды и 19 вёдер вечеро??, в ней осталось 3 ведра воды. Сколько вёдер воды было в бочке?
Ответ(ы):
Гость:
12+19+3=34 ведра всего воды было в бочке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Математика
Есть два сосуда вместимостью 9 л 7 л и пустая бочка в которой можно накапливать вод??.Как их с помощью набрать из речки 4 л воды
Математика
а) 1 рубля; б) 1 тысячи рублей; в) 1 метра; г) 1 километра; д) 1 тонны; е) 1 килограмма; ж) 1 центнера. Найти 5/100 и 9/100 от этих в...