Сочинение Что такое доброта)

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Сочинение Что такое доброта)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Доброта это чувство которое чувствует человек и делает при этом добрые дела. и некогда не бывает равнодушным если у кого нибудь беда.
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