Что было важней для гражданина афин,пойти в храм или в театр
История
Что было важней для гражданина афин,пойти в храм или в театр
Ответ(ы):
Гость:
Пойти в театр важней
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