«Такой древний обычай, как кровная месть был отменён Русской Правдой, а взамен было установлено наказание за убийство и обиду в виде денежного штрафа, получившего название
История
«Такой древний обычай, как кровная месть был отменён Русской Правдой, а взамен было установлено наказание за убийство и обиду в виде денежного штрафа, получившего название
Ответ(ы):
Гость:
Этот штраф назывался - вира.
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