«Такой древний обычай, как кровная месть был отменён Русской Правдой, а взамен было установлено наказание за убийство и обиду в виде денежного штрафа, получившего название

История

«Такой древний обычай, как кровная месть был отменён Русской Правдой, а взамен было установлено наказание за убийство и обиду в виде денежного штрафа, получившего название

Автор: Гость