Мальчиков -8 уч девочек -10 уч ? lt; - в задачах на сравнение из большого отнимаем мень??ее
Математика
Мальчиков -8 уч девочек -10 уч ? lt; - в задачах на сравнение из большого отнимаем мень??ее
Ответ(ы):
Гость:
Ну естественно, из 10 отнимаем 8, получается 2, разность между ними равна 2, задача 1 класса
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