Потрібно срочно скласти речення з прийменником зі словами:посеред,наприкінці,поблизу

Українська мова
Потрібно срочно скласти речення з прийменником зі словами:посеред,наприкінці,поблизу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наприкінці моєї вулиці знаходится магазин.Поблизу мого будинку розквітла троянда.Один з-посеред усіх. 
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