Закончи высказывание. Все звери кормят своих детей молоком. Белка-зверь,значи она-.Еж-тоже зверь,значит,она-
Окружающий мир
Закончи высказывание. Все звери кормят своих детей молоком. Белка-зверь,значи она-.Еж-тоже зверь,значит,она-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может млекопитающая.....
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