Добрый вечер! Решите, пожалуйста, задачу (№1.347) На одном станке за один час выраба??ывается 3,45 метров ткани. Сколько метров ткани можно выработать за семь часов, если ткачиха одновременно обслуживает два станка?

Математика

Добрый вечер! Решите, пожалуйста, задачу (№1.347) На одном станке за один час выраба??ывается 3,45 метров ткани. Сколько метров ткани можно выработать за семь часов, если ткачиха одновременно обслуживает два станка?

Автор: Гость