Добрый вечер! Решите, пожалуйста, задачу (№1.347) На одном станке за один час выраба??ывается 3,45 метров ткани. Сколько метров ткани можно выработать за семь часов, если ткачиха одновременно обслуживает два станка?

Математика
Добрый вечер! Решите, пожалуйста, задачу (№1.347) На одном станке за один час выраба??ывается 3,45 метров ткани. Сколько метров ткани можно выработать за семь часов, если ткачиха одновременно обслуживает два станка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3,5 м*7часов=>24,5 метров в одном станке. А в 2 =>2 *24.5=49 метров.
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