Уровнение 4x+1=-3x-13
Алгебра
Уровнение 4x+1=-3x-13
Ответ(ы):
Гость:
4х+1=-3х-13 4х+3х=-13-1 7х=-14 х=-14:7 х=-2
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