Явление изомерии возможно для вещества, имеющего состав: а) С3Н6 б) С2Н4 в) С3Н8 г) С2Н6
Химия
Явление изомерии возможно для вещества, имеющего состав: а) С3Н6 б) С2Н4 в) С3Н8 г) С2Н6
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Изомерия среди перечня веществ возможна для пропена. Например, пространственная изомерия, связанная с особенностями строения алкенов.Таким образом, правильным ответом будет А. Ответ: А)
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