Напеши свой текст о весне

Гость: Гость:

Вот и пришла весна. Солнце начинает появляться на небе все чаще, небо делается более ярким, густо-синим, вовсю тает снег и бегут ручьи. Земля еще холодная, слишком сырая и голая, а через остатки снега пробиваются самые первые цветы, которые так и называют: подснежники.Весна пришла! В лесу начинается оживление: просыпаются от зимней спячки звери, возвращаются после зимовки птицы. Все заняты парованием и обустройством уютных гнездышек и норок, все готовятся к выведению потомства, для этого нужны надежные дома.