Where are kate sam and josie going ?why?

Английский язык
Where are kate sam and josie going ?why?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где кейт Сэм и Джози собираются ? Почему?
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