Чому слид берегти птахив твир миркування

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Птахи це окраса природи.Кожен полюбляє милуватись ними та слухати їхні чарівні співи.Інколи пташки шкодять тим хто поїдає яблуні,вишні та виноград.Проте ці ягоди треба берегти.Ще пташки харчуються комахами,гусеницями,які шкодять урожаю.Єптах Дятел це не про птах це лікувальний птах.Він лікує дерева від шкідників.А взалі птахів потрібно оберігити любими способами.