Предложение со словами окружают, подступили, пролетели, зацвели, созрели

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Предложение со словами окружают, подступили, пролетели, зацвели, созрели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Большой, красивый дом окружают деревья.
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