Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров час а другой со скоростью 600 600 Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров час а другой со скоростью 600 600 Какое расстояние будет между поездами через 3 часа

Автор: Гость