Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров час а другой со скоростью 600 600 Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 84 и 6 километров вышли Одновременно навстречу друг другу два поезда Один шел со скоростью 8 85 километров час а другой со скоростью 600 600 Какое расстояние будет между поездами через 3 часа
Ответ(ы):
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1)885+600600=601.485 2)601.485×3 =1,804,455
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