Вы тратите недели на курорт.Написать открытку для вашего английского друга по переписке.Напишите открытку вашим, что вы делали до сих пор и если вам там нравится Помогите надо минимум 60-80 слов на англиском

Английский язык
Вы тратите недели на курорт.Написать открытку для вашего английского друга по переписке.Напишите открытку вашим, что вы делали до сих пор и если вам там нравится Помогите надо минимум 60-80 слов на англиском
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Автор: Гость
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