Вы тратите недели на курорт.Написать открытку для вашего английского друга по переписке.Напишите открытку вашим, что вы делали до сих пор и если вам там нравится Помогите надо минимум 60-80 слов на англиском

Английский язык

Вы тратите недели на курорт.Написать открытку для вашего английского друга по переписке.Напишите открытку вашим, что вы делали до сих пор и если вам там нравится Помогите надо минимум 60-80 слов на англиском

Автор: Гость