Какова роль государства в поддержке и развитии прелпринимательства

Экономика
Какова роль государства в поддержке и развитии прелпринимательства
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ведущая роль в формировании предпринимательской среды на всех уровнях принадлежит государству, которое разрабатывает экономическую стратегию и политику, создает законодательную базу, создает условия и механизмы для реализации конкурентных преимуществ национальных производителей на внутреннем и мировом рынках.  Формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды зависит от множества факторов. Однако из всего многообразия этих факторов важнейшую роль в создании благоприятной предпринимательской среды региона играет благожелательно настроенная политическая среда, стабильность институтов экономической и политической власти.  Таким образом, можно говорить о том, что в зависимости от конкретной ситуации государство может быть для предпринимательства:  • тормозом развития, когда оно создает неблагоприятную обстановку дня развития предпринимательства или даже запрещает его; 
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