Решите пожалуйста, Моторная лодка 2ч плыла по течению реки и 3 Ч против течения ре??и. Собственная самость моторной лодки 19,5 км/ч, скорость течения реки 2,8 км/ч. Какое расстояние проплыла моторная лодка.

Математика

Решите пожалуйста, Моторная лодка 2ч плыла по течению реки и 3 Ч против течения ре??и. Собственная самость моторной лодки 19,5 км/ч, скорость течения реки 2,8 км/ч. Какое расстояние проплыла моторная лодка.

Автор: Гость