Решите пожалуйста, Моторная лодка 2ч плыла по течению реки и 3 Ч против течения ре??и. Собственная самость моторной лодки 19,5 км/ч, скорость течения реки 2,8 км/ч. Какое расстояние проплыла моторная лодка.
Математика
Решите пожалуйста, Моторная лодка 2ч плыла по течению реки и 3 Ч против течения ре??и. Собственная самость моторной лодки 19,5 км/ч, скорость течения реки 2,8 км/ч. Какое расстояние проплыла моторная лодка.
Ответ(ы):
Гость:
Скорость движения по течению 19,5+2,8=22,3(км/час), проплыла 22,3*2=44,6(км/час). Скорость против течения 19,5-2,8=16,7(км/час). проплыла 16,7*3=50,1(км) общее расстояние 44,6+50,1=94,7(км)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дан треугольник ABС.Через вершину А проведите прямую,параллельную стороне ВС,чере?? вершину В-прямую,параллельную стороне АС,через вершину С-прямую...
Математика
В комнате стоят четырехногие стулья и трёхногие табуретки. Когда на всех стульях ?? табуретках сидит по одному человеку, то в комнате всего 45 ног....
Русский язык
Спиши, изменяя число имён прилагательных. Тёплый день-тёплые дни. Тихая летняя ночь - ... . Молодой крепкий дубок-... . Ласковый луч - ... . Боль...
Математика