Помогите решить уравнения -15=-3x^2 -x^2=2+2x 4+3x^2=7x 14-x-3x^2=0 x^2+25=10x -8=18x-5x^2
Алгебра
Помогите решить уравнения -15=-3x^2 -x^2=2+2x 4+3x^2=7x 14-x-3x^2=0 x^2+25=10x -8=18x-5x^2
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