Чему равна архимедова сила?
Физика
Чему равна архимедова сила?
Ответ(ы):
Гость:
С тех пор, как древнегреческий учёный Архимед указал на существование силы, выталкивающей из жидкости погруженное в неё тело и рассчитал её значение, считается, что "архимедова" сила равна весу жидкости в объёме этого тела.
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