Напишите Отзыв о книге пожалуйста
Русский язык
Напишите Отзыв о книге пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть книга Л. Кэролла "Алиса в Зазеркалье". Это очень интересная книга. В ней рассказывается о незабываемых приключениях девочки Алисы. Играя в шахматы , Алиса попадант в зазеркальный мир в которм встречает Черную, Белую королеву, Шалтай-Болтая, рыцаря и многих других. Мне очень понравилась эта книга было интересно наблюдать за поведением героев сказки. Советую и вам ее проситать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного л...
Математика
У ИВАНА И ПЕТРА ВМЕСТЕ 980 Р, У ИВАНА И НИКИТЫ ВМЕСТЕ 930 р, А У ПЕТРА И НИКИТЫ ВМЕСТЕ 890 Р,. СКОЛЬКО ДЕНЕГ У КАЖДОГО ИЗ НИХ?