Напишите Отзыв о книге пожалуйста

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Автор: Гость
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Гость:
У меня есть книга Л. Кэролла "Алиса в Зазеркалье". Это очень интересная книга. В ней рассказывается о незабываемых приключениях девочки Алисы. Играя в шахматы , Алиса попадант в зазеркальный мир в которм встречает Черную, Белую королеву, Шалтай-Болтая, рыцаря и многих других. Мне очень понравилась эта книга было интересно наблюдать за поведением героев сказки. Советую и вам ее проситать
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