Определить объем аквариума и площадь поверхности стекла если длина 50 ширина 30 высота 40
Математика
Определить объем аквариума и площадь поверхности стекла если длина 50 ширина 30 высота 40
Ответ(ы):
Гость:
V= a*b*c. v=50*30*40= 60000М^3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведитена английский: 1. Это фантастическая повесть только что вышла из печати. Я ничего подобного не читала! 2. Я уже вернулся из спортивного л...
Математика
У ИВАНА И ПЕТРА ВМЕСТЕ 980 Р, У ИВАНА И НИКИТЫ ВМЕСТЕ 930 р, А У ПЕТРА И НИКИТЫ ВМЕСТЕ 890 Р,. СКОЛЬКО ДЕНЕГ У КАЖДОГО ИЗ НИХ?