Определить объем аквариума и площадь поверхности стекла если длина 50 ширина 30 высота 40

Математика
Определить объем аквариума и площадь поверхности стекла если длина 50 ширина 30 высота 40
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V= a*b*c. v=50*30*40= 60000М^3
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