ПОООМООГИТЕ ПОСРОЧНЯКУ!!!!!! log3(x-2)+log3(x+6)gt;2
Математика
ПОООМООГИТЕ ПОСРОЧНЯКУ!!!!!! log3(x-2)+log3(x+6)gt;2
Ответ(ы):
Гость:
Log3(x-2)+log3(x+6)=2 ОДЗ:x-2>0 и x+6>0 решая систему из этих двух неравенств получаем: x>2 log3((x-2) * (x+6))=log3 9 (x-2)*(x+6)=9 x^2-2x+6x-12-9=0 x^2+4x-21=0 D=16+84=100 x1=(-4-10):2=3 x2=(-4-10):2=-7 учтем ОДЗ x=3 ответ: x=3
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