1) ДАННЫЕ СЛОВА СОЕДИНИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДЛОГОВ НА ,В ,О ЗАПИШИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ . летит, самолёт ; отдыхает ,парк ; разговаривает ,урок ; узнал ,встреча ; холод ,апрель ; жара ,август ; экскурсия,теплоход ; рисунок ,альбом . 2)...

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1) ДАННЫЕ СЛОВА СОЕДИНИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДЛОГОВ НА ,В ,О ЗАПИШИТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ . летит, самолёт ; отдыхает ,парк ; разговаривает ,урок ; узнал ,встреча ; холод ,апрель ; жара ,август ; экскурсия,теплоход ; рисунок ,альбом . 2)НАЙДИТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖНОМ ПАДЕЖЕ ,ВЫДЕЛИТЕ ОКОНЧАНИЯ .

Автор: Гость