Що таке наскрiзна травна система

Биология
Що таке наскрiзна травна система
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В процесі еволюції наскрізна травна система вперше з’являється у Круглих червів (Нематод).Пищеварительна система Нематод являє собою просту трубку. У передній частині тіла Круглих червів є ротовий отвір. Так як у Нематод з’являється вже анальний отвір, травна система стає наскрізною.

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