Вычисли сумму первых 8 членов арифметической прогрессии (a n ), если даны первые чле??ы: −6;−3;... S8=
Алгебра
Вычисли сумму первых 8 членов арифметической прогрессии (a n ), если даны первые чле??ы: −6;−3;... S8=
Ответ(ы):
Гость:
Сначала надо найти разницу, которая равна по формуле а2-а1, отсюда d=-3-(-6)=-3+6=3 далее по формуле Sn=(2a1+d(n-1)2)*n, получаем S8=(2*(-6)+3(8-1)2)*8= -12+21(8 и 2 сократим)*4=9*4=36 ответ:36
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