Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.

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Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.

Автор: Гость