Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.
Русский язык
Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.
Ответ(ы):
Гость:
1) красный, рубиновый, алый, пурпурный - оттенки красного 2) синий, бирюзовый, голубой, лазурный - оттенки синего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Апельсин стоит 19 центов, а яблоко 7 центов. За 2 апельсина и несколько яблок брат за??латил 59 центов. Сколько яблок он купил.
Биология