Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.

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Раздели слова красный, рубиновый, синий, алый, бирюзовый, голубой, лазурный, пурпурный на 2 группы. По какому принципу ты их разделил.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) красный, рубиновый, алый, пурпурный - оттенки красного 2) синий, бирюзовый, голубой, лазурный - оттенки синего
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