Помогите написать письмо ОЧЕНЬ УВАЖАЕМОМУ человеку

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Помогите написать письмо ОЧЕНЬ УВАЖАЕМОМУ человеку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Здраствуй,уважаемый друг.Мы с тобой много не виделись.И вот я пишу тебе письмо.Как ты?Как родители?Как родина?Я очень скучаю по тем временам когда мы с тобой гуляли в даче до поздна.Эх...времена прошли.Тогда мы были маленькими а сейчас уже вполне взрослые.Главное мой друг ухаживайте за собой,берегите себя с Уважением ******
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