Помогите написать письмо ОЧЕНЬ УВАЖАЕМОМУ человеку

Гость: Гость:

Здраствуй,уважаемый друг.Мы с тобой много не виделись.И вот я пишу тебе письмо.Как ты?Как родители?Как родина?Я очень скучаю по тем временам когда мы с тобой гуляли в даче до поздна.Эх...времена прошли.Тогда мы были маленькими а сейчас уже вполне взрослые.Главное мой друг ухаживайте за собой,берегите себя с Уважением ******