Из двух городов расстояние между которыми 390км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60км ч . Найди скорость другого мотоциклиста
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 390км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60км ч . Найди скорость другого мотоциклиста
Ответ(ы):
Гость:
60*3=180 390-180=210 210 км/ч
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