Из двух городов расстояние между которыми 390км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60км ч . Найди скорость другого мотоциклиста

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 390км одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и встретились через 3ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60км ч . Найди скорость другого мотоциклиста

Автор: Гость