Составь несколько предложений о том,что тебе приходилось наблюдать весной в прир??де.
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Составь несколько предложений о том,что тебе приходилось наблюдать весной в прир??де.
Ответ(ы):
Гость:
В лесу, весной я наблюдала за природой.
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