Пусть a и b смежные стороны прямоугольника.Найдите его площадь, если a =2.5 ,а b=4.8 см

Геометрия

Пусть a и b смежные стороны прямоугольника.Найдите его площадь, если a =2.5 ,а b=4.8 см

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