Пусть a и b смежные стороны прямоугольника.Найдите его площадь, если a =2.5 ,а b=4.8 см
Геометрия
Пусть a и b смежные стороны прямоугольника.Найдите его площадь, если a =2.5 ,а b=4.8 см
Ответ(ы):
Гость:
S=a·b S=2,5·4,8 S=12 кв см
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