Септіктер слово конақ

Қазақ тiлi
Септіктер слово конақ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Атау септік         қонақ Ілік септік           қонақ-тың Барсыс септік    қонақ-қа Табыс септік      қонақ-ты Жатыс септік     қонак-та Шыгыс септік     қонақ-тан Көмектес септік қонақ-пен
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