Септіктер слово конақ
Қазақ тiлi
Септіктер слово конақ
Ответ(ы):
Гость:
Атау септік қонақ Ілік септік қонақ-тың Барсыс септік қонақ-қа Табыс септік қонақ-ты Жатыс септік қонак-та Шыгыс септік қонақ-тан Көмектес септік қонақ-пен
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