60 баллов. как написать правильно на английском. "у нас в школе экзамены в 9 и 11 классе. экзамен в 9 классе я написал хорошо. Следующий экзамен в 11 классе."
Английский язык
60 баллов. как написать правильно на английском. "у нас в школе экзамены в 9 и 11 классе. экзамен в 9 классе я написал хорошо. Следующий экзамен в 11 классе."
Ответ(ы):
Гость:
In our school exams in the 9th and 11th grade. Exam in grade 9 I wrote well. The next exam in 11th grade.Вроде так
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