60 баллов. как написать правильно на английском. "у нас в школе экзамены в 9 и 11 классе. экзамен в 9 классе я написал хорошо. Следующий экзамен в 11 классе."

Английский язык

60 баллов. как написать правильно на английском. "у нас в школе экзамены в 9 и 11 классе. экзамен в 9 классе я написал хорошо. Следующий экзамен в 11 классе."

Автор: Гость