Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки, пройдя за все это время 37 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решети задачу методом составления уравнения.

Алгебра

Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки, пройдя за все это время 37 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решети задачу методом составления уравнения.

Автор: Гость