Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки, пройдя за все это время 37 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решети задачу методом составления уравнения.
Алгебра
Лодка шла 3 часа против течения реки и 2 часа по течению реки, пройдя за все это время 37 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите собственную скорость лодки. Решети задачу методом составления уравнения.
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