Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получается 9 вопросов

Английский язык
Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получается 9 вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Аня   и   её   родители   любили   петешествовать  и  часто   путешествовали  дома   и  за   границу. 2) Прошлым   летом  мама   ани   поехала   в  Лондон  по   делу   и  взяла   с  собой   Аню.  3) Аня   хотела   попрактиковаться   по  английскому  она   знала   школьный   Английский.У  неё   в  Англии   есть   подруга   по  имени   Джейн. 4)  Джейн  живёт   в  маленьком   городке   на   северо-западе   Лондона. Она   приезжает   на   поезди   встретить   Аню.
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