Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получается 9 вопросов

Гость: Гость:

1)Аня и её родители любили петешествовать и часто путешествовали дома и за границу. 2) Прошлым летом мама ани поехала в Лондон по делу и взяла с собой Аню. 3) Аня хотела попрактиковаться по английскому она знала школьный Английский.У неё в Англии есть подруга по имени Джейн. 4) Джейн живёт в маленьком городке на северо-западе Лондона. Она приезжает на поезди встретить Аню.