Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получается 9 вопросов
Английский язык
Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получается 9 вопросов
Ответ(ы):
Гость:
1)Аня и её родители любили петешествовать и часто путешествовали дома и за границу. 2) Прошлым летом мама ани поехала в Лондон по делу и взяла с собой Аню. 3) Аня хотела попрактиковаться по английскому она знала школьный Английский.У неё в Англии есть подруга по имени Джейн. 4) Джейн живёт в маленьком городке на северо-западе Лондона. Она приезжает на поезди встретить Аню.
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