Используя дополнительную литературу найдите скорость движения страуса и человека. Определите насколько скорость страуса больше скорости человека.
Обществознание
Используя дополнительную литературу найдите скорость движения страуса и человека. Определите насколько скорость страуса больше скорости человека.
Ответ(ы):
Гость:
Максимальная рекордная скорость бега страуса = 92 км/ч Максимальная рекордная скорость бега человека = 37,578 км/ч Решение: 92 км/ч − 37,578 км/ч = 54,422 км/ч Ответ: на 54,422 км/ч скорость бега страуса больше,чем скорость бега человека.
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