Со словом сыйлық составте пирамиду 5-4 предложений с переводом

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Анам маған сыйлық сыйлады(мама мне подарила подарок) мен әжемнің туған күніне бағалы сыйлық дайындадым(я приготовила драгоценный подарок ко дню рождения бабушки) маған сыйлық сыйлаған ұнайды(мне нравится дарить подарки) менің әкем мерекеге арнайы бізге сыйлық сатып алды(мой папа купил нам подарки к празднику)