Переведите на татарский.В трамвае было много народу.Трамвай остановился.Ильдар у??тупил место тёте. Тётя сказала Ильдару спасибо.
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Переведите на татарский.В трамвае было много народу.Трамвай остановился.Ильдар у??тупил место тёте. Тётя сказала Ильдару спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде вот так. Трамвай күп иде халыкка. Трамвай тукталды.Илдар уступил урын тете. Туганы диде Илдар рәхмәт.
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