Переведите на татарский.В трамвае было много народу.Трамвай остановился.Ильдар у??тупил место тёте. Тётя сказала Ильдару спасибо.

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Переведите на татарский.В трамвае было много народу.Трамвай остановился.Ильдар у??тупил место тёте. Тётя сказала Ильдару спасибо.

Автор: Гость